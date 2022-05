El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó este viernes a dejar de llamar “Triángulo Dorado” a la zona límite entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, conocida por ser uno de los bastiones del Cártel de Sinaloa, y renombrarlo como el “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o “La Región de la Buena Vecindad”.

Tras supervisar los avances de la carretera Badiraguato-Parral y Durango-Culiacán y encabezar el avance del programa Sembrando Vida en esta comunidad, el jefe del Ejecutivo federal señaló que esta propuesta es para dejar de estigmatizar a la población de esta zona, pues aseguró son gente buena, bondadosa y trabajadora.

“Yo también coincido con Ariadna (Montiel, titular de Bienestar), no me gusta, me molesta que le llamen el “Triángulo Dorado”, y ojalá entre todos busquemos la forma de llamarle, el “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o la “Región de la Buena Vecindad” o algo así.

“Pero ya hay que cambiar eso porque aquí hay mucha bondad, mucha gente buena, trabajadora, lo que se ha dicho, y no hay que estigmatizar”, dijo.

Qué dijo AMLO en su gira de este viernes por el norte de México

Acompañado por la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN) y por el de Sinaloa, Rubén Rocha (Morena), el Mandatario federal recordó que le pidió al gobierno de Estados Unidos que ya no hablarán del “Triángulo de Centroamérica” (Guatemala, Honduras y El Salvador) “porque no les gusta a los centroamericanos que les llamen así, a quienes viven en el triángulo de los países de Guatemala, de Honduras y El Salvador, son los países de Centroamérica, nada de Triángulo”.



El presidente López Obrador informó que no invitó a este evento al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, para respetar la veda electoral ante las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 5 de junio en donde se elegirá un nuevo gobernador.

El jefe del Ejecutivo federal prometió que se terminará de construir el camino de Badiraguato hasta Guadalupe y Calvo, y confió que en su próxima visita, a finales del año, lo inaugure.

“Ojalá para que yo regrese a finales de año a inaugurarlo. Ya quedamos que vamos a venir a inaugurar el camino desde Badiraguato hasta Guadalupe y Calvo e inaugurar Tamazula hasta Santiago”, agregó.

Qué dijo AMLO hoy sobre la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de "El Chapo"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que en máximo 15 días dará un informe completo del fallido operativo de octubre de 2019 en Culiacán, Sinaloa, en el que se dejó en libertad a Ovidio Guzmán López, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán.



Al ser cuestionado en su conferencia mañanera de este viernes en las instalaciones de la Novena Zona Militar de Culiacán, López Obrador recordó que él dio la orden de detener el operativo porque “lo que más me importa es la vida”.



“Hacemos el compromiso de informar sobre lo que estás planteando, vamos a informarlo bien cuando tengamos todos los elementos. Es mi compromiso, puede ser una semana o 15 días.



“Es una información que ya hemos dado, en el sentido de que se suspendió el operativo y se suspendió porque no quisimos poner en riesgo la vida de mucha gente.



“Y yo di la instrucción de que se detuviera el operativo porque lo más me importa es la vida. En una semana, en 15 días, informamos bien para no hacerlo de manera atropellada”, declaró antes de retirarse.

