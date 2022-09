AMLO pide a legisladores dejar la politiquería

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a la oposición a dejar a un lado la politiquería y respaldar la iniciativa del PRI en la Cámara de Diputados para que las Fuerzas Armadas sigan en las calles hasta 2028, pues “a todos nos conviene”, dijo.

El Jefe del Ejecutivo federal señaló en la mañanera que la presencia de militares en las calles puede estar sometida a evaluaciones periódicas, pero que sigan con el apoyo en esta tarea sin violar la Constitución.

“Sí, yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo, aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas. Sí es importante que se amplíe el plazo, porque en marzo de 2024 termina y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad ni el Ejército ni la Marina.

“Entonces, tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo, como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución. Entonces, sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad, a todos nos conviene. No puede ser que la politiquería, porque les caiga mal el presidente, que no vean con buenos ojos al presidente, porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país”, dijo.

Informes semestrales

López Obrador planteó que en caso de que pase la propuesta se pueden dar informes semestrales sobre el desempeño del Ejército en seguridad pública y en 2027 realizar una consulta para que la población decida si el Ejército continúa o no en esas tareas.

“Claro que veo bien que se apruebe esa iniciativa y que se informe cada seis meses, y que cuando se venza el plazo se haga una consulta”, dijo.