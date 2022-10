AMLO. Pide en tono irónico a sus opositores no apachurrarse y revisar su estrategia al 2024

En tono irónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a sus opositores no apachurrarse, revisar su estrategia y, sobre todo, hacerle caso porque lo principal para tener los votos del electorado es el partido, el candidato y el programa.

“No se apachurren, échenle ganas, revisen sus estrategias, no me hacen caso. Hay tres cosas, en que se fija la gente cuando va a votar: en el partido, el candidato y en el programa, pero no resuelven ninguna de las tres”.

El Mandatario refirió que ayer el empresario Claudio X González y algunos políticos de oposición presentaron la plataforma “Unidos”.

“Ayer se presentaron los mismos, la foto otra vez, nada más lo que cambia el logo, ahora es un maguey de colores”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador también mostró un mensaje de Twitter de la cuenta Guacamaya Leaks –que no corresponde al grupo de ciberactivistas que hackeó los archivos de la Sedena-.

“´Les abrimos los ojos, les mostramos la verdad y las pruebas, es en vano, México está perdido, vencido por su propia incapacidad de construir soluciones´ no es su cuenta (Guacamaya), pero este pensamiento es de Krauze o de Claudio, no, tiene más profundidad, hay nivelitos en todo esto, es un estado de desesperación”.

