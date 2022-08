AMLO pide a Bartlett que se "aplique" para rescatar a mineros de "El Pinabete" y Pasta de Conchos

El presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió este domingo al director de CFE, Manuel Bartlett, que se aplique en el apoyo para rescatar a los 10 trabajadores de la mina de Pinabete, Coahuila, y los cuerpos de los 65 mineros de Pasta de Conchos sepultados desde 2006.

En un encuentro con trabajadores electricistas en la Central de Ciclo Combinado “Huinalá”, de Pesquería Nuevo León, para presentar el programa internet para todos, el Jefe del Ejecutivo se refrió a los mineros de Pinabete atrapados desde el pasado 3 de agosto.

“Nos proponen un rescate haciendo unos tajos, y que de esa manera podemos rescatar los cuerpos, entonces quiero pedirle al licenciado Bartlett, que se aplique, que además de la mina Pasta de Conchos también se rescate estos mineros”.

Recordó que en 2006 quedaron atrapados 65 mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, y los familiares siempre han buscado recuperar los cuerpos para dar cristiana sepultura.

“Yo hice el compromiso que si ganábamos íbamos a rescatarlos. Que podíamos adquirir todo el terreno, muchas hectáreas dónde estaba la mina y hacer pues un panteón dedicado a ellos, para no arriesgar y que lo que nos iba a significar la inversión para rescatarlos se les daba a ellos, un memorial y los recursos para ellos, les puse como condición que hubiese consenso y de las 65 familias 11 dijeron no, queremos a nuestros familiares, no queremos el memorial aunque nos paguen, los técnicos de la CFE nos están ayudando en el rescate, ya empezó el proceso de excavación, nos va tomar como dos años más rescatar los cuerpos”.

En el caso de la mina de Pinabete dijo que los familiares se pusieron muy tristes, “es una situación muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada y ya pues han aceptado y también ya hay un consenso, las 10 familias han aceptado que se haga este trabajo, nos va a llevar más tiempo el rescate, nos comprometimos a trabajar con rapidez para sacar los cuerpos, pedirles a los técnicos de la CFE que se apliquen en esto”.

