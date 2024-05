Luego de que David Aguilar Romero, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presentó el “quién es quién en los precios de los combustibles”, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Oxxo de vender gasolina “muy cara”.

En la conferencia mañanera del presidente López Obrador de este lunes 6 de mayo en Palacio Nacional, Aguilar Romero indicó que para esta semana, únicamente la gasolina regular tendrá un incentivo de 12.7%.

El titular de Profeco mencionó que de acuerdo con los indicadores de ganancia por marca, Arco, Chevron y Redco fueron “las marcas más caras en el país”, mientras que Orsan, G500 y Total fueron “aliadas de los consumidores” por baratas en el periodo del 22 al 28 de abril.

Por región y tipo de combustible, el procurador del Consumidor señaló a Oxxo Gas, en San Pedro Garza García, Nuevo Léon, con el precio promedio en 26.83 pesos por litro, “cinco pesos con 51 centavos de indicador de ganancia, muy por arriba de otros casos con precios bastante elevados”.

También señaló a Oxxo Gas en San Nicolás de Los Garza, Nuevo León, por dar el litro de la gasolina premium en 27.98 pesos, un indicador de ganancia de cuatro pesos con 50 centavos.

AMLO: “Oxxo sigue vendiendo la gasolina muy cara”

“Oxxo sigue vendiendo la gasolina muy cara, de modo que los consumidores tienen la palabra. No es posible que estén ganando a pesar del subsidio, cinco pesos por litro. Y ya llevan tiempo así, esto en la zona de Monterrey, hay que hablar con los dueños de Oxxo, pedirles que vean esto y no tienen que haber sanciones, y no vamos a regular precios, nada por el estilo, pero que no se pasen, entonces que hablen con ellos para pedirles”, dijo López Obrador.

