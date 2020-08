Luego de que ayer el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, asegurara que no tiene nada que ver con el caso Lozoya, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no le corresponde a él juzgar puesto que eso es tarea de la Fiscalía General de la República (FGR) y aseguró que el cese del secretario particular del gobernador por aparecer en un video recibiendo supuestos sobornos, ayuda a confirmar que la grabación sí está relacionada con el caso Lozoya.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal resaltó que el que el gobernador queretano haya expresado su decisión de informar “de dar la cara” es una acción que tienen que hacer todos aquellos que han sido mencionados en este caso de presuntos sobornos.

El mandatario apuntó que no se puede acusar, ni condenar a nadie sin pruebas y solo será un juez quien declare culpable a un supuesto delincuente.

“No me corresponde a mi juzgar, por eso existe la fiscalía, antes dependía del Presidente, ahora es autónoma. Llevo seis meses sin hablar con el fiscal Alejandro Gertz Manero, ni por teléfono. No se puede acusar a nadie, ni condenar a nadie sin las pruebas, sin que un juez declare culpable a un supuesto delincuente".

Y agregó: “Ayer, por eso creo que es cierto lo del vídeo, porque él tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparece en este vídeo, y además expresó su decisión de informar, de dar la cara, eso lo tienen que hacer todos. Estamos obligados a informarle al pueblo y autoridad, no es para hacer un juicio sumario, un linchamiento político, hay que esperar y ver esto con mucha responsabilidad y con mucha profundidad”.

El presidente López Obrador aseguró que México no ha avanzado por la corrupción, problema que, indicó, ha dado al traste con todo.

“Es la causa principal de desigualdad económica, social, por la corrupción es que existe monstruosa desigualdad, es por eso que hay millones de pobres, se desató inseguridad, es peste funesta y hay que erradicarla, desterrar la del país y esa es nuestra misión y compromiso. No vamos a dejar pasar nada de esto. Antes yo sostenía que la corrupción era el principal problema, ahora, no tengo menor duda, porque poseo más información, de los contratos que firmaron, de cómo estaba migración, las aduanas, siguen estando, los puertos, por eso nos tardamos porque hicimos evaluación, estamos limpiando de corrupción”.

kl/hm