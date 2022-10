AMLO niega que se espíe a periodistas y opositores; Ejército hace inteligencia, no espionaje, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su gobierno espíe a periodistas y opositores y si hay pruebas de lo contrario –dijo- que se presente la denuncia para que la FGR determine si miente o no.

“No es cierto que se espíe a periodistas o a opositores, no somos iguales a los anteriores, no es cierto, yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado, si tienen pruebas que las presenten”.

“Uno de los que se quejan es el señor Ricardo Raphael, ¿qué caso tendría espiarlo?, la verdad, él no es un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador del país, lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo, que está en contra de nosotros, ni siquiera leo sus artículos, no es por desprecio, porque es predecible, ¿qué interés vamos a tener en estarlo espiando?, sería una pérdida de tiempo”.

El lunes pasado periodistas y activistas acusaron al gobierno federal y al Ejército de usar el programa de espionaje “Pegasus” para hackear sus teléfonos celulares de periodistas como Ricardo Raphael y un periodista de Animal Político y el defensor de derechos humanos Raymundo Ramos.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo dijo que el Ejército hace labores de inteligencia “que no de espionaje” que es distinto.

“Nosotros no espiamos a opositores, lo que buscan nuestros adversarios es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo y todos los medios de información, tenían muy buena relación con los anteriores gobiernos y ahora se han dedicado a atacarnos y cualquier cosas quieren que se convierta en un escándalo para perjudicarnos”.

El Mandatario señaló que si ya se presentaron pruebas del presunto espionaje hay que esperar a que la FGR resuelva y no hay ningún problema.

“Presenten las pruebas para que me desmientan, hay que esperar a que la Fiscalía resuelva y no hay ningún problema”.

Dijo que la Sedena dará un informe sobre este casi, pero insistió en que sí sostiene no se va a espiar a nadie, a ningún periodista a ningún opositor, no se espía a nadie.

“No tengo una doble moral, un doble discurso, no soy conservador mi doctrina no es la hipocresía, como los anteriores gobiernos, si tienen las pruebas se presentan y se determina si el Presidente miente, pero no voy a mentir, porque aunque les cueste trabajo aceptarlo tenemos tres principios, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Inteligencia y no espionaje a periodistas y opositores

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó este martes que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) espié a opositores o periodistas y lo que sí tiene, afirmó, es inteligencia para enfrentar a la delincuencia.

Esto luego que ayer periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones civiles interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el espionaje por parte del Ejército durante el presente sexenio.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aserró que lo que su gobierno busca es atender las causas que originan la violencia, y aunque no les guste a sus adversarios, reiteró , su gobierno seguirá con su política de seguridad de “abrazos, no balazos”, así como el uso de inteligencia.

“Sí la Sedena pues tiene inteligencia que no espionaje, porque para enfrenar la delincuencia organizada lo mejor es la inteligencia, no la fuerza. Imagínense, si todo ese enfrentamiento armado, pues eso es lo que se hacia cuando se declaró en la guerra que llegaban a rafaguear, masacres, no. Es atender las causas que originan la violencia, y aunque no les guste “abrazos, no balazos” y el uso de la inteligencia”.

“Nada más que eso a que se esté espiando opositores, pues es competentemente otra cosa (...) El Ejército no se mete a hacer espionaje en el tiempo que llevamos, lo que se hace es inteligencia para enfrentar a los delincuentes”, afirmó.

