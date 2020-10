AMLO llama a FRENAAA y “conservadores” a la calma y protesta pacífica

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a opositores, “conservadores”, intelectuales orgánicos e integrantes de FRENAA a la calma, a protestar de manera pacífica en contra de su Gobierno y no hacer apología de la violencia.

“Quiero aprovechar para llamar a todos, y en particular quienes encabezan estos movimientos a que no hagan apología de la violencia, porque he escuchado dos veces a los dirigentes de FRENAA y es un discurso no solo incendiario, sino muy destructivo, no solo por lo que le desean al prójimo, sino por lo que ellos podrían

hacerse de daño con tal de trascender o de afectar a nuestro gobierno.

“Yo los llamó a la calma, a la cordura, podemos tener diferencias, pero como decía Juárez somos mexicanos (…) somos seres humanos, respetarnos, no agredirnos, porque es una especie de fanatismo muy especial. Eso está en la historia, es Hitler, es Franco, es Pinochet, no estoy inventando nada”, refirió.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su gobierno es distinto por lo que quienes protestan serán respetados y tienen la libertad para expresarse hasta en exceso, porque la frontera es lo pacífico.

“Si me van a decir ´Señor López´ o ´Presidente naco´ o peores cosas, que me dijo Aguilar Camín, no lo puedo decir aquí porque fue fuertísimo, pero eso no me importa, no me interesa, eso no me afecta, ni afecta al gobierno que represento, lo que debemos de evitar es la violencia, lo demás libre”, señaló.

El presidente López Obrador recordó que nació en Tabasco donde “somos deslenguados, mal hablados”, pero ahora se autolimita , pero que digan: “donde vean a un funcionario quémenlo, eso sí está muy mal, va en contra de los derechos humanos y de todas las creencias religiosas, del respeto que debemos de tenernos, eso no”.

