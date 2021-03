AMLO lamenta que conservadores usen movimiento feminista en caso de Salgado Macedonio 

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que el conservadurismo use al movimiento feminista en el caso de Félix Salgado Macedonio, aspirante de Morena al gobierno de Guerrero y quien es acusado de violación.

Esto al ser cuestionado en su conferencia de prensa mañanera sobre el señalamiento del ex presidente Felipe Calderón, quien comentó que la postulación de Salgado “agrega al agravio de las víctimas y de las mujeres el cinismo del partido-gobierno. Ojalá no lo hagan”, el Mandatario dijo que no haría señalamientos.

“No voy a responder, ya he dicho lo que pienso y nada más con lo que me está diciendo el presidente Calderón, ya está convertido en feminista, ya no hay más que decir, no hay más que agregar, no quiero opinar”.

El titular del Ejecutivo reiteró que el pueblo de Guerrero debe de decidir y no debe haber linchamientos por politiquería, por eso existen las instancias legales, el ministerio público, los jueces, el poder judicial.

“Es muy lamentable que el movimiento feminista sea utilizado con otros fines, de cuando acá el conservadurismo simpatiza con el movimiento feminista. Podría yo decir qué es lo opuesto, pero no quiero seguir tratando el asunto, yo soy humanista, estoy a favor de la justicia y de la igualdad, desde luego el respeto a las mujeres”.

Afuera de Palacio Nacional un colectivo de feministas se manifestó en contra de la aspiración de Salgado Macedonio.

rdmd