AMLO invita a analizar dónde viven los políticos

Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, exhibió que el senador Ricardo Monreal y su familia acumulan 48 propiedades entre casas y ranchos, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que hay que analizar dónde viven los políticos.



Sin mencionar el diferendo entre ambos políticos de Morena, el presidente de la República refirió que una vez planteó que hay que analizar donde vivían los políticos: “sus casas, aquí en la Ciudad de México, dónde viven, y ahí se ve”.

Señaló que todavía existe la idea del profesor y exgobernador del Estado de México Carlos Hank González (PRI) de que “político pobre, pobre político”.

Por eso “había que, si no se tenía una casa, había que adquirirla o rentarla en Las Lomas o en las zonas más exclusivas”.

Aclaró que no se debe de pensar que están en contra de “los ricos, no, estamos en contra de los corruptos, que es distinto, no todo el que tiene es malvado”.

Layda Sansores aseguró que Ricardo Monreal y su familia tienen 48 propiedades

Ayer, en su programa El Martes del Jaguar, la gobernadora de Campeche aseguró que el senador Ricardo Monreal e integrantes de su familia poseen en su conjunto 48 propiedades que suman mil 801 hectáreas.

La mandataria morenista calificó de "hipócrita, cínico y farsante" al coordinador de los senadores morenistas, pues esas propiedades no aparecen en las declaraciones patrimoniales del legislador.

El senador Ricardo Monreal respondió que Sansores es una presunta delincuente. “Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría; no más división”.

