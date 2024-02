Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Secretaría de Hacienda transparentar los contratos sobre la compra del software espía Pegasus, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a “entregar todo” lo que haya de información sobre su gobierno, incluida la de sus familiares.

“Yo pienso que hay que entregar todo, eso y lo que tiene que ver con el sexenio del presidente Peña y lo que tiene que ver con nuestro gobierno. No ocultar nada, entregarlo todo”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 12 de febrero en Palacio Nacional.

El Presidente instruyó a Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que hable también de “todo lo que ha hecho la oficina de Inteligencia Financiera durante nuestro gobierno” y de la “devolución de bienes que en Florida le han entregado a México que eran de García Luna”.

“Hay que cumplirles”, expresó al hacer referencia a la resolución de la SCJN para que se transparente la compra de Pegasus.

Lee también: AMLO: La próxima elección es un referéndum para que continúe la transformación o regresen los de antes

En el Salón Tesorería, López Obrador indicó que Pablo Gómez brindará un informe: “Y no solo para los de afuera, no solo denuncias de empresarios, traficantes d e influencias que no son empresarios, sino también de todo el Gobierno, incluido el gobierno nuestro, y el Presidente y sus familiares y todo lo que haya, y ministros de la Corte, todo lo que se tenga, expresidentes, hallazgos importantes”.

“Que conste que no es para presentar denuncias”, mencionó al apuntar que se realizó una consulta para juzgar a los expresidentes de México.

Lee también: Busca Morena que ministros afines blinden las reformas de AMLO