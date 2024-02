En el marco del proceso electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrar declaró que la próxima elección “es un referéndum” o “un plebiscito” para que la gente elija que “continúe la transformación” o “regresen los de antes”.

En su conferencia mañanera de este lunes 12 de febrero en Palacio Nacional, López Obrador señaló que los mexicanos y las mexicanas serán quienes tomen la decisión de elegir al próximo presidente o próxima presidenta.

“Esta elección próxima es un referéndum, un plebiscito: ¿Quieres que continúe la transformación o quieres que regresen los de antes, los corruptos? Y entonces ahí empieza el debate”, declaró el Presidente.

“¿Quieres que continúe la transformación? ‘No, no, no quiero porque pues ya no quiero tener un presidente como Andrés Manuel, vinculado al narco’. No ven cuántos mensajes se difundieron sobre eso, millones. ‘Quiero un Presidente obediente al servicio de la DEA, un servidor afanoso de los potentados de México’”, agregó.

“Hay oportunidad, cómo va a ser eso de que el no transa no avanza”, expresó al señalar a gobiernos pasados y criticar a los de “la moronga azul”.

Indicó que es muy importante la próxima elección: “Yo le tengo mucha confianza a la gente, al pueblo de México, la verdad, la verdad es excepcional y ahora más porque se está empoderando, no solo por cuestiones de que está sintiendo que se le toma en cuenta y ellos deciden, y que son muy contentos, muy felices.Pero hay algo que los llena de orgullo a los mexicanos, su origen”.