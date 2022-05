AMLO: insistiré a Biden que retire el embargo a Cuba

La Habana.— Ante su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y al garantizar que nunca participará con golpistas para conspirar contra la Revolución Cubana, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a renovar “y que renazca” la revolución que triunfó en 1959 encabezada por Fidel Castro y Ernesto Che Guevara.

Como punto de cierre de su gira de trabajo por Centroamérica y la isla, el Jefe del Ejecutivo federal manifestó en el Palacio de la Revolución, localizado en la Plaza de la Revolución —donde antes encabezó la colocación de una ofrenda floral a José Martí— que tiene la convicción y la fe de que en la isla se están haciendo las cosas con el fin de que se haga “la nueva revolución en la revolución”.

“Nunca he apostado, no apuesto ni apostaré al fracaso de la Revolución Cubana, a su legado de justicia y a sus lecciones de independencia y dignidad. Nunca voy a participar con golpistas que conspiran contra los ideales de igualdad y fraternidad universal. El retroceso es decadencia y desolación, es asunto de poder y no de humanidad.

“Prefiero seguir manteniendo la esperanza de que la revolución renazca en la revolución. Que la revolución sea capaz de renovarse para seguir el ejemplo de los mártires que lucharon por la libertad, la igualdad, la justicia, la soberanía. Y tengo la convicción y la fe de que en Cuba se están haciendo las cosas con ese propósito, de que se haga la nueva revolución en la revolución, es la segunda gran enseñanza, la segunda gran lección de Cuba para el mundo. Este pueblo volverá a demostrar que la razón es más poderosa que la fuerza”.

En un largo mensaje a medios de casi una hora, y acompañado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, así como por su comitiva, y tras recibir la Orden José Martí —máxima condecoración del país— y firmar un acuerdo entre ambos países en materia de salud, López Obrador reiteró su exhorto para que el gobierno de Estados Unidos levante el bloqueo comercial sobre la isla para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre esos dos pueblos.

En el corazón político de la isla, el Jefe del Estado mexicano aseguró que insistirá con el presidente estadounidense, Joe Biden, para que no se excluya a ningún país del continente en la próxima la Cumbre de las Américas, a celebrarse el mes que entra en Los Ángeles, California.

“Con todo respeto a la soberanía y la independencia de Cuba, les expongo que seguiré insistiendo para buscar, como primer paso, que Estados Unidos levante el bloqueo a esta nación hermana para iniciar el restablecimiento de las relaciones de cooperación y amistad entre los pueblos de las dos naciones.

“Por ello, insistiré con el presidente Biden en que no se excluya a ningún país de América en la Cumbre del mes próximo, a celebrarse en Los Ángeles, California. Y que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie”.

López Obrador reiteró que aunque parezca “utópico”, insistirá en la unidad e integración comercial de toda América en un modelo similar al de la Unión Europea (UE).

En este sentido, manifestó que no debe de descartarse la sustitución de la OEA por un organismo “verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie”, sino mediador a petición y aceptación de las partes en conflicto, en asuntos de derechos humanos y de democracia.

“Aunque lo aquí planteado puede parecer un sueño, debe considerarse que, sin horizonte de los ideales, no se llega a ningún lado y que, en consecuencia, vale la pena intentarlo. Es una gran tarea para buenos diplomáticos y políticos como los que afortunadamente existen en todos los países de nuestro continente”.

En respuesta, en un breve discurso, Díaz-Canel agradeció a López Obrador “su posición firme” de rechazar el bloqueo económico y destacó la convocatoria del Presidente mexicano, a quien llamó “nuestro amigo”, a la integración de América y su defensa del respeto pleno a la soberanía e integridad de los Estados.

Tras esto, el cubano ofreció una comida a López Obrador, a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y a su comitiva, la cual fue amenizada por trova, danzón, mambo y chachachá. Así finalizó la gira del Presidente en América Latina.