AMLO. Hay tácticas dilatorias y "chicanadas" detrás de amparos contra el Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este jueves que detrás de los amparos en contra de la construcción del Tren Maya hay tácticas dilatorias y "chicanadas" para retrasar las resoluciones judiciales.

En la conferencia matutina, el Mandatario federal indicó que ayer Javier May, director de Fonatur y encargado del Tren Maya, le informó que uno de los promotores de un amparo ha cambiado en varias ocasiones de domicilios -en Quintana Roo, España y Estados Unidos- para no ser notificado.

"Resulta que uno de los demandantes de la detención de la obra primero dio una dirección en Quintana Roo de una empresa, y luego cambió y dio como domicilio un lugar de España, y luego terminó dando por domicilio un sitio en Estados Unidos. Entonces nos importa saber quién es, cómo está eso".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que debido a que el promotor del amparo no tiene un domicilio fijo no se le puede notificar y por lo mismo no se puede resolver.

"Son las llamadas tácticas dilatorias, `chicanas´, pero nos interesa saber de quién, porque aquí lo vamos a dar a conocer", aseveró.

