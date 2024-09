El presidente Andrés Manuel López Obrador evitó opinar sobre el exilio en España del candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, tras las elecciones presidenciales que le dieron el triunfo a Nicolás Maduro.

“Tampoco quiero opinar mucho, porque desde el principio sostuve de que lo mejor es aplicar la política exterior, establecida en nuestra Constitución de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

“Y no queremos meternos en asuntos que corresponde resolverlos a otros pueblos, no queremos estar metiéndonos. Es como si opináramos del presidente Trump, o de la vicepresidenta Kamala, o lo que hace el Congreso de Estados Unidos, o lo que hace el presidente Maduro, el presidente Sánchez, el presidente Lula, el presidente Milei. ¡No! No intervención, y la mejor política exterior es la interior”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 9 de septiembre en Palacio Nacional.

Lee también AMLO revela que su hijo Andrés Manuel López Beltrán va a la política: “Quiere ayudar a consolidar Morena”

“No podemos ser candil de la calle y oscuridad de la casa, aquí hay que seguir trabajando para que no le falte los ingresos a los mexicanos (...)”, agregó.

El candidato de la mayor coalición opositora de Venezuela manifestó este lunes que la decisión de abandonar su país y exiliarse en España la tomó porque el destino de los venezolanos "no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento".

En un comunicado difundido a través de su perfil de la red X, González Urrutia expresó que su salida de Venezuela debe tomarse como "un gesto que tiende la mano a todos" y que "como tal sea correspondido".

Lee también Edmundo González dice que abandonó Venezuela para evitar "dolor y sufrimiento" a su país