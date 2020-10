AMLO emite decreto para establecer el Día del Médico; lo dedica al personal que atiende Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador emitió este viernes un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para que quede establecido legalmente en México el 23 de octubre como Día del Médico, y cuya primera conmemoración está dedicada al personal que atiende la pandemia del Covid-19.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal destacó que los trabajadores de la salud, en medio de un ambiente de polarización social en el país, cerraron filas, no realizaron protestas en las calles, no hicieron paros en los hospitales y se avocaron a atender la emergencia sanitaria.

“En medio de este proceso de transformación, pacífico, pero igual de profundo que como fue la Independencia, la Reforma, la Revolución, en medio de este ambiente de polarización, podría ser de mayor, de enfrentamiento y hasta violento, afortunadamente no ha sido así, en medio de esta atmosfera cargada por los cambios que se están llevando a cabo, se nos presenta la pandemia y todos los trabajadores de la salud hacen a un lado estas diferencias y cierran filas y no hay protestas en las calles de médicos, enfermos, no hay paros en los hospitales, juntos atendiendo el problema principal que tenemos en la actualidad.

“Por eso mi reconocimiento, amplio, fraterno a todos los médicos y en especial a quienes han estado ahí salvando vidas, enfrentando la pandemia”.

En Palacio Nacional, donde se entregaron reconocimiento a médicos destacados, el mandatario resaltó que esta celebración, que ya se realizaba, ha quedado ya como una conmemoración legal y formal.

“Ya se firmó un decreto para establecer legalmente este día 23 de octubre como el Día del Médico, de médicas, enfermos, enfermeras. Ya se hacía esta ceremonia de entrega de reconocimientos a especialista, a médicos, a trabajadores de la salud, pero no había un decreto específico, de modo que ya es legal, es formal, y lo mas importante es este reconocimiento del pueblo de México, no es solo un reconocimiento del gobierno, sino de todos los mexicanos. Estamos muy agradecimos, muy satisfechos con la labor que han hecho los trabajadores de la salud de México”, agregó.

