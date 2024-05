El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que antes de termine su gobierno dará a conocer una lista con lo malo que ocurrió en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que no pasaron en la actual administración.

"No les voy a decir hasta después, pero sí se las voy a enlistar todas. Con Zedillo, esto; con Fox, esto; con Calderón, con Peña Nieto y con nosotros no pasó, varias cosas no buenas que pasaron con ellos y que ahorita no se dice nada, ni yo quiero decirlas porque no vaya a ser que en el tiempo que me queda les vaya yo a terminar sirviendo como asesor”.

En conferencia de prensa, el Mandatario solo puso como ejemplo que en los casi seis años de su gobierno no ha habido conflicto con los productores cañeros.

Recordó que en el pasado México padeció por una banda de malhechores que se apropiaban y se robaban todo desde el gobierno.

