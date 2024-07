El presidente Andrés Manuel López Obrador le dio “el remedio y el trapito” a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, que dijo que sería muy costosos hacer una elección para los jueces, magistrados y ministros: “que el Poder Judicial aporte la mitad de sus fideicomisos”.

Esto luego de que la consejera presidenta del INE dijo que elegir a los integrantes del Poder Judicial costaría lo mismo que una elección presidencial, unos 9 mil millones de pesos.

“Que aporte el Poder Judicial la mitad que tienen guardado en los fideicomisos y con eso alcanza. Que ellos ayuden, si es una reforma para que mejore el Poder Judicial, tienen 20 mil millones de pesos guardados y claro que alcanza hasta con menos de la mitad ahí está ese dinero para que no usen eso de pretexto, de excusa, cuánto va a costar, no, eso no es un gasto es una inversión”.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que la justicia es algo prioritario.

“Imagínense cuánto se deja de cobrar por las tranzas en el Poder Judicial, así nada más tenemos ahí 13 casos, que llevan en promedio 150 días, el promedio casi medio año, y no resuelve los jueces ni magistrados y ministros”, dijo.

Recordó que este jueves el Poder Judicial regresa de “vacaciones” y los ministros tienen algunos asuntitos pendientes para que los resuelvan contra grandes contribuyentes que se resisten al pago de impuestos.

Insistió en que la elección de los jueces, magistrados y ministros aunque lleve tiempo, debe llevarse a cabo y se puede resolver para el primer trimestre de 2025.

“Se puede convocar a elecciones, ya para el año próximo y ya se avanza y eso va ayudar mucho y no todo está podrido hay jueces y magistrados y ministros, ministras, que sean incorruptibles que sean independientes que buscan impartir justicia, que participen como candidatas como candidatos, ya deseamos ayer que no se descalifica a nadie pero que es el pueblo el que decida”.





















