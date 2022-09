AMLO. Como “59 millones de mexicanos formamos parte de la secta obradorista”, responde irónico a Oscar Gastélum

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes, a manera de burla, que 59 millones de mexicanos forman parte de “la secta obradorista”.

Esto en respuesta al tuit del escritor Oscar Gastélum, colaborar de la revista Letras Libres, quien opinó sobre los supuestos cables confidenciales del gobierno de Estados Unidos en los que se detalla una presunta investigación en contra de Américo Villarreal (Morena), gobernador electo de Tamaulipas.

“Cuando se puso el texto de los supuestos reportes del embajador de Estados Unidos en contra de Américo Villarreal, resulta que él que pone los textos o los retoma del articulista de EL UNIVERSAL, el que los retoma es intelectual de la revista Letras Libres, de (Enrique) Krauze, imagínense, ¿Por qué no lo pones? porque es interesantísimo lo que escribe.

“Estamos hablando de la supuesta cúpula del pensamiento de la intelectualidad del país, que el otro gran intelectual (Guillermo) Sheridan que también, ahora lo vamos a poner, ya está más moderado Krauze, pero estos son sus discípulos”, dijo

En Palacio Nacional, el Mandatario federal pidió a su vocero Jesús Ramírez proyectar el tuit de Oscar Gastélum.

“¿Quién es Oscar Gastélum? Pues un intelectual de estos de Letras Libres y miren lo que escribe: `No había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista´...”

“Secta obradorista”, fíjense que una secta muy peculiar, porque nos está apoyando el 70% de los mexicanos. ¿Cuánto es el 70% de los ciudadanos mexicanos? Si somos como 85 millones de ciudadanos, 59 millones de personas formamos parte de la secta obradorista”, dijo en forma de burla.

En el salón Tesorería, el Mandatario federal siguió leyendo el tuit del escritor: “Está usando dinero del narco para la campaña del Estado de México”

“Fíjense, un intelectual que afirma esto sin probar, ¿dónde está la honestidad intelectual? Es una vulgaridad mental”.

No había visto el cable confidencial en el que el embajador Salazar le advierte a su gobierno que la secta obradorista está usando dinero del narco para la campaña del Edomex. Ya sabía que Obrador está construyendo un narcorégimen militarizado, pero leer esto es perturbador… pic.twitter.com/68XHjDT6nM — (((Oscar Gastélum))) (@RockStroke) September 20, 2022

Al responder el señalamiento de “Ya sabía que Obrador está construyendo un narcorégimen militarizado, pero leer esto es perturbador…”, el presidente López Obrador comentó de forma sarcastica: “La verdad yo no lo sabía o no me había dando cuenta de que estaba construyendo un narco régimen militarizado. Es escalofriante y resulta que son falsos”.

