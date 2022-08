Tras celebrarse las elecciones internas de Morena este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el triunfo del monero Rafael Barajas “El Fisgón”, en el distrito por el que compitió.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador refirió que Rafael Barajas obtuvo el primer lugar del distrito, por lo que le dio gusto.

“Y desde luego van a haber problemas, pero el pueblo se equivoca menos y sabe distinguir bien quién conviene, quién no conviene, quién es quién. Me dio gusto saber que había obtenido, en el distrito en el que participó como candidato, primer lugar El Fisgón y ni modo que El Fisgón acarreara.

“Ganó porque ha estado ayudando y ha estado ayudando en algo que es muy importante, no solo para Morena sino para todos los partidos; El Fisgón ha estado ayudando en la formación de jóvenes. Si no hay ideales, si no hay principios, no dura ningún partido porque todo es pragmatismo, todo es la lucha del poder por el poder (...)”, expresó López Obrador.

Destacó que en el proceso participaron dos millones 500 mil ciudadanos.

A través de sus redes sociales, el monero agradeció “afectuosamente” a la militancia de Morena que confió en él y en Pedro Miguel, para representarlos en el distrito por el que compitieron.

“Estamos construyendo un partido del pueblo y para el pueblo. Una disculpa por las molestias que esta obra ocasiona”, escribió el caricaturista.

Fue una buena jornada democrática: AMLO

Pese a las irregularidades denunciadas durante la jornada interna de Morena, el presidente López Obrador calificó como “una buena jornada democrática” el proceso de votación para renovar el Congreso Nacional de ese partido que se desarrolló este fin de semana.

"Me pasaron un reporte en la mañana, considero que fue una buena jornada democrática porque participaron alrededor de dos millones 500 mil ciudadanos, fue masiva la participación para ser una elección interna, además para elegir delegados, es muchísimo", puntualizó López Obrador.

López Obrador criticó a los opositores y sostuvo que no hay punto de comparación con lo que ellos hicieron en el pasado.

"Repetían y repetían que hubo fraudes e irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada que ver. Cuando Calderón es candidato por su partido, contiende contra Creel, y aunque no era abierta la elección, hubo acarreos y fraude, y cómo no recordar en 2006 donde nada más se robaron la Presidencia, y antes hasta muertos, lamentablemente, entonces felicidades a todos los que participaron ayer", declaró.

