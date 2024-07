El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los recién egresados de la licenciatura de Derecho son como “un ángel” que quiere hacer justicia, mientras que algunos abogados con 10 años de experiencia se convierten en gánster.

“No todos, pero hay abogados que con 10 años de experiencia son como gánsteres, un joven que sale de la escuela de derecho es un ángel, con mentalidad abierta, fresca, quiere hacer justicia, pero cuando pasa el tiempo en un régimen corrupto ya aprendieron, pero a transar”.

Al insistir en que es necesaria la reforma al Poder Judicial, el presidente López Obrador recordó que en 2023, las cúpulas del PRI y el PAN firmaron un acuerdo para repartiste las candidaturas del estado de México y Coahuila, para el tricolor, y al PAN le tocaron designar a los candidatos la Presidencia de la República y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Lee también Día del Abogado: Trabajadores del Poder Judicial protestan contra reforma

Acusó que las cúpulas de los partidos quieren que así se sigan eligiendo a los jueces, los magistrados y los ministros, porque el pueblo “no sabe de leyes, se necesita gente con experiencia”.

Señaló que debe ser el pueblo el que elija a los jueces, magistrados y ministros y en la era de las comunicaciones y redes sociales, esas plataformas servirían para conocer los perfiles y trayectorias de quienes quieran entrar al Poder Judicial.

“Que no están las redes sociales, que no hay televisión y radios públicas, que no tiene medios de comunicación el Poder Judicial para que hablen todos los candidatos y se expresen, que digan quienes son y que han hecho y que el pueblo decida libremente” cuestionó.

Lee también Renovación de los cargos en el Poder Judicial podría comenzar desde abajo, sugiere AMLO









































Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot