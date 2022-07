AMLO. Asegura que gobernador de Texas “se está extralimitando” con medida contra migrantes

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una aberración y sin fundamento legal la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, que autorizó a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública Estatal a regresar a migrantes ilegales a la frontera.

“Se está extralimitando, no le corresponde legalmente tomar esa decisión, es algo que compete al gobierno federal en Estados Unidos, sin embargo, como hay elecciones en noviembre, entonces buscan el sensacionalismo, el amarillismo, piensan que así van a tener simpatía los de un partido u otro”.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador criticó que haya campañas antiinmigrantes con propósitos electorales, porque eso es inmoral y politiquero.

“Es una aberración y nosotros no estamos de acuerdo con eso, y ya lo he dicho y en su momento lo vamos a repetir más. Si hay un candidato o un partido que maltrate a migrantes y maltrate a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos que nos ayuden allá para que no se vote por esos partidos y candidatos, que no olviden lo que dice la canción de Rubén Blades, el que no quiere a su patria no quiere a su madre”.

Insistió en que la decisión del gobernador de Texas no tiene fundamento legal y el presidente de Estados Unidos Joe Biden no aprueba eso.

“Ya el Departamento de Estado está cuestionando esa medida, este mismo Gobernador hace unos días inventó que había revisar los frenos de los camiones y carreteras para obstaculizar las fronteras, las aduanas, las cerró con una argucia. No es serio el señor con todo respeto a su autoridad, pero que no venga con eso”, dijo.

