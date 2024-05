El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió en contra de la periodista Anabel Hernández al señalar que es una “vil calumniadora”, pues en su más reciente libro “La historia secreta: AMLO y el Cártel de Sinaloa”, señala al Ejecutivo de haber sido financiado por el narcotráfico.

El presidente López Obrador dijo que Hernández es una escritora de ficción.

“Creo que la vi una vez, fue a la oficina de nuestra campaña, no sé si en el 2006 o en 2012… no sé si fue con Federico Arreola o Ramón Alberto Garza, con alguno de ellos fue. Pero no he tenido nada que ver con ella”.

Lee también Reservan datos de militares que compraron Piedra del Sol

“Lo que si les puedo decir -con todo respeto- que es una vil calumniadora no tiene ninguna prueba de nada y se atreve hasta a compararme con García Luna”.

El Mandatario acusó que la periodista tiene vínculos con la agencia de Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) pero acusó que en la DEA son expertos en fabricar delitos.

“No es buena escuela, pero nada y le agradezco mucho a la gente su confianza”, dijo el Mandatario al mostrar una encuesta en donde tiene 75% de aprobación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul