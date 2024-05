El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que maestros de la CNTE y un grupo de infiltrados y provocadores se opusieron el domingo pasado a que se izara la bandera monumental en el Zócalo como lo había prometido.

En conferencia de prensa, el Mandatario dijo que previo a la marcha de la “Marea Rosa”, se buscó dialogar con el CNTE y hubo un intento de izar el lábaro patrio a las 03:00 horas del sábado, pero los maestros se opusieron. “Pero no querían, incluso pusieron al rededor las casas de campaña. Estaba en Oaxaca, me levante temprano, y se me ocurrió ver si ya habían izado la bandera y que no, porque no lo permitan algunos maestros y otras gentes que quien sabe de donde salieron, siempre hay muchos infiltrados y provocadores. Entonces di la instrucción, y en 20 minutos de puso, pero si hubo jaloneos”, dijo el Mandatario.

Informó que cuando los elementos del Ejército salieron a poner la Bandera “salió un grupo que no estaba en los campamentos con palos”.

Lee también “La Bandera es de todos, hasta de los traidores a la patria”: AMLO; reitera que se izará durante "marea rosa"

















Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot