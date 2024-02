El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que es falso el supuesto atentado en contra de la periodista Anabel Hernández.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la estación Palenque del Tren Maya, el Mandatario federal señaló que no le desea mal a nadie y afirmó que no tiene enemigos y no quiere tenerlos pues “tengo mi conciencia tranquila”.

“Ayer estaba yo viendo, no sé si fue cierto de un atentado a una periodista, que denuncia la periodista Anabel Hernández que hace denuncia contra el narco, incluso en contra de nosotros sin prueba. Ayer apareció de que fue víctima de un tentado. Ya no alcancé a saber bien porque fue tarde cuando me enteré.

Lee también AMLO: cuando entregue la banda presidencial diré “misión cumplida y a Palenque”

“Desde luego que no le deseo mal a nadie y no tengo enemigos, siempre lo he dicho, y no quiero tenerlos, tengo mi conciencia tranquila, tengo adversarios (…) Ojalá y sea falso (la denuncia)”

“Ya se comprobó”, expresó el Mandatario federal luego que su vocero Jesús Ramírez le informara que ya se había comprobado que era un mensaje de una cuenta falsa.

Supuesto atentado a Anabel Hernández

Ayer por la noche se difundió una cuenta en “X” a nombre de la periodista Anabel Hernández en donde se denunciaba ser víctima de un atentado y en el que “venían a matarme”.

Cuenta falsa de Anabel Hernández. Foto: especial

Lee también "Por sus pantalones" dos ministros tiraron la reforma eléctrica, reprocha AMLO

“Hola buenas noches, acabo de ser víctima de un atentado, venían a matarme, tengo mucho miedo. Les estaré dando más detalles en cuanto me encuentre en un lugar seguro”, se indica en el mensaje que todavía está en esa red social.





























Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot