AMLO analiza ratificación de Gerardo Esquivel en Banxico o se le presentan “otras opciones”

Luego de que Gerardo Esquivel no obtuvo la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se analiza si se ratifica a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México (Banxico), o se le presentan “otras opciones” para que siga ayudando a su gobierno.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal reprochó que en el BID no haya cambios, sea “más de lo mismo” y que se busque siempre la aprobación de Estados Unidos.

“¿Si lo va a ratificar en el Banco de México?”, se le preguntó.

“Estamos viendo eso, lo vamos a postular para que no siga ayudando, hay varias opciones, alternativas, seguramente el secretario de Hacienda va a hablar con él, con ese prostatitis. Lo que queremos dejar de manifiesto es que no hay un cambio en la elección de el director del Banco Interamericano de Desarrollo, es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante en todo el periodo neoliberal, se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos y así eligen. Es lamentable que esto siga pasando, no hay cambios”.

“Y vamos a buscar opciones, desde luego consultando a Gerardo, que es un buen servidor público, preparado, de los economistas con más sensibilidad social, creo que de los únicos que en el periodo neoliberal se atrevieron hacer análisis sobre la desigualdad económica y social en México. De modo que le mandamos un saludo y agradecemos su participación”, dijo.

“Es decir, ¿si es posible su ratificación en el Banco de México si así lo quisiera?”, se le insistió en Palacio Nacional.

“No sabemos todavía, vamos a explorar otras posibilidades, si las hay en el propio gobierno o en representaciones de México en el exterior, pero hay que hablar con él, eso lo va a ver el secretario de Hacienda”, dijo.



El BID, como otros organismos internacionales, son burocracias onerosas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador siguió sus críticas al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a quien acusó de ser parte de organismos internacionales que no evolucionan, onerosas, ineficientes e indolentes.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal señaló que se debe de apostar a un plan de cooperación para el desarrollo en los países de la región y evitar con esto la migración.

“Se requiere un plan que signifique ordenar el flujo mitigatorio y darle opciones. Son dos cosas, que haya desarrollo en los pueblos de donde es originaria la gente, porque si deciden abandonar sus pueblos es por necesidad, no es por gusto. Ahí es donde debe de haber un plan de cooperación para el desarrollo.

“Por eso, vuelo otra vez, a lo del BID, es como no pasara nada, y así hay muchos organismo internacionales que no cambian, no evolucionan, no actúan de acuerdo a la nueva realidad, son burocracias ahí onerosas, ineficientes, también con indolencia”, dijo.

Con información de Enrique Gómez



