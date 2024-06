El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el empresario Carlos Slim “sabe que la economía está fuerte” y rechazó que comparta el nerviosismo mostrado por los mercados por la reforma al Poder Judicial.

Tras su encuentro de ayer con el ingeniero Slim, el presidente López Obrador dijo que el nerviosismo de la bolsa tiene que ver más con los que no conocen de la situación económica.

“Y que por validar, por fantoches, quieren tener el control de jueces, magistrados y ministros, cuando a todos nos conviene que haya un Poder Judicial honesto, íntegro, que podamos vivir en un auténtico estado de derecho, pero como les gusta el influyentismo, tienen esa mala costumbre, quieren tener de empleados a los jueces, a los magistrados, a los ministros, dan hasta pena”.

El Presidente dijo que el ingeniero Slim le compartió que está muy contento con el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, virtual presidenta electa.

“Está él muy contento con Claudia, la conoce. Nada más que Carlos es, y eso es bueno, es institucional, en general no se mete, es respetuoso”.

Señaló que fue un encuentro que ya tenían programado con el magnate para revisar varios proyectos que sus empresas realizan con el gobierno, como el Tren Maya o la explotación de hidrocarburos.

“Con Carlos Slim muy bien y con todos los empresarios, nada más que hay que seguir quitándoles malos pensamientos, malas influencias, porque tampoco se pueden abstraer si hay un bombardeo en los medios, los ‘expertos’ en materia económica”, destacó el Mandatario.

Carlos Slim no entendió el plantón de 2006

López Obrador recordó cuando encabezó un plantón en Reforma para desconocer los resultados electorales de 2006.

“No se rompió ningún vidrio. Y no fue poca cosa, nos robaron la presidencia, y eso no lo entendió él (Carlos Slim) y declaró que era kafkiano, no entendió que era una forma de darle un cauce a una gran inconformidad”, declaró el presidente López Obrador.

maot