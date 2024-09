AMLO a tres días de dejar la Presidencia: “No cometí muchos errores”

“Yo tengo que agradecer al creador y a la suerte de que no cometí muchos errores, sí se cometieron errores, pero no muchos porque los errores nuestros se magnificaban, pero con todo”, declaró el presidente Andrés Manuel López Obrador a tres días de dejar la Presidencia.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador justificó que los pendientes quedaron “porque fue mucho el tiempo de abandono y humillación al pueblo, hay que seguir adelante”.

Al ser cuestionado “si le llegó el momento exacto para gobernar en su edad”, el presidente López Obrador reflexionó sobre el final de su gobierno y aceptó que a tres días de dejar la Presidencia, quedan “muchas cosas pendientes”.

En el Salón Tesorería también hizo una reflexión de qué hubiera hecho en el sexenio de 2006 a 2012 cuando, acusó, Felipe Calderón le robó la Presidencia.

Expresó que si hubieran respetado su triunfo presidencial de 2006, se hubieran evitado “muchas desgracias” porque “nosotros no íbamos a declarar la guerra al narco, hubiésemos atendido las causas y no íbamos a someternos a recomendaciones del extranjero”.

“Como íbamos a gobernar con legitimidad, no íbamos a tener necesidad de actuar de manera espectacular, se hubiese llevado a cabo el plan de desarrollo en beneficio del pueblo, también hubiésemos impedido las privatizaciones”, comentó López Obrador.

Señaló que tras los resultados electorales de 2006 que favorecieron a Felipe Calderón, tomó la decisión de recorrer todo el país que “no lo conocía como ahora”.

“Soy el mexicano que más conoce el territorio, no hay ningún mexicano que conozca todos los municipios de México. Eso me ayudó mucho a conocer los sentimiento del pueblo”, declaró al mencionar que es el mandatario mexicano de más edad y “ya no creo que esto vuelva a ocurrir”.

Manda mensaje a Calderón

“Yo a veces entiendo a Calderón que sigue opinando, pero está muy joven”, dijo al también señalar a los expresidentes priistas Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto.

Les queda mucho tiempo y no encuentran una alternativa de cómo ocuparse, agregó sobre los expresidentes de México.

























