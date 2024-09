AMLO acusa al presidente de España de “faltarle el respeto” a Sheinbaum por sugerir que es “manipulable”

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al mandatario de España, Pedro Sánchez, de faltarle el respeto a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, por sugerir que es “manipulable” por él, tras decidir no invitar al rey Felipe VI a su toma de protesta el próximo 1 de octubre.

En su conferencia mañanera de este viernes 27 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador señaló que Pedro Sánchez está sugiriendo que fue “una cuestión política”.

“Nada más que está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable. Es una falta de respeto, se equivocan completamente, esa decisión fue una decisión de la presidenta electa. Y yo cuando supe de esa postura, la respaldé como la voy a respaldar siempre, y se equivocan mucho.

“Ojalá antes de emitir una opinión, piensen que en México se está llevando a cabo una transformación, una revolución pacífica”, declaró López Obrador.

Repitió que a Claudia Sheinbaum se le debe dar toda la confianza porque es una mujer consecuente, íntegra, honesta y con insensibilidad social.

A tres días de dejar la Presidencia declaró: “No soy conservador, no soy hipócrita, no simulo, cuando digo que me voy a retirar, me voy a jubilar, no estoy acostumbrado a decir una cosa y hacer otra, o estar queriendo manipular a nadie”.

