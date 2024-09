AMLO: No hay fundamento legal para detener el proceso electoral del Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay ningún fundamento legal para que se pueda detener la Reforma al Poder Judicial ni el proceso electoral, ante las suspensiones otorgadas por jueces.

"No veo problema, no tiene fundamento legal. Hay una especie de desparpajo de jueces, magistrados, ministros, aún cuando no lo hagan de manera abierta, están fomentando la ilegalidad. Por ejemplo, otorgar amparos para detener el proceso legislativo ¿Con qué fundamento? O amparo para que el INE no convoque a elecciones", apuntó.

En su conferencia, dijo desconocer sobre la jubilación anticipada de jueces y magistrados ante la aprobación de la Reforma al Poder Judicial.

"No sé si sea cierto, no conozco. Ya me voy a enterar acerca de estos cambios de último momento", apuntó.

"A ver si hoy podemos informar sobre eso, que la gente lo sepa, que se están aprovechando de que está finalizando el gobierno, y además vienen las reformas y están cometiendo estos abusos", señaló.

EL UNIVERSAL publicó que a raíz del debate y aprobación de la reforma, más de 400 jueces y magistrados han solicitado su jubilación y se acercaron al área de recursos humanos para concluir su relación laboral con el Poder Judicial.

AMLO espera una campaña de los candidatos

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que corresponde al INE lanzar la convocatoria “y va a haber seguramente” un periodo para conocer a todos los candidatos a jueces, magistrados y ministros.

Es posible que cuando menos, dijo, en los medios públicos se difunda la trayectoría de las personas candidatas o que incluso el INE entregue información “casa por casa”.

“Cuando se vaya a llevar a cabo la elección de los integrantes del Poder Judicial, va a haber mucha información de todos, se va a saber, entonces eso va a llevar a cada quien a que elija, de manera libre, en secreto, a quién desea que sea el juez para que haya una impartición de justicia real y que no haya influyentismo, y que no haya corrupción, y que no haya discriminación, y que sean verdaderos jueces, que sea gente íntegra, incorruptible.

“Y que se le dé una muy buena sacudida a todo ese poder (...)”, dijo.

“Hay dos cosas que se van a lograr como recursos adicionales: Uno es todo aquello que tienen en los fideicomisos del Poder Judicial, que es para pagar los privilegios (...) creo que son 20 mil millones, entonces de ahí puede salir. No es que vayan a costar 20 mil millones de pesos las elecciones, pero ahí hay recursos suficientes, además es para el mismo Poder Judicial”.





















