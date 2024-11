Con el respaldo de la plana mayor de Movimiento Ciudadano (MC) e incluso de Grupo Jalisco, Jorge Álvarez Máynez se registró como candidato por la coordinación nacional del partido en un evento donde las dirigencias locales refrendaron su apoyo a sus aspiraciones.

Al afirmar que el partido naranja se encuentra en uno de los mejores momentos en su historia, el excandidato presidencial hizo la entrega de su documentación y firmó para registrarse como el posible sucesor de Dante Delgado Rannauro en las elecciones internas del próximo 5 de diciembre.

“Yo siempre les dije que había que esperar los tiempos. Siempre me ha parecido que una cosa que perjudica a la clase política es evitar constantemente los cargos del futuro. Yo conozco a muchos compañeros que cuando son alcaldes quieren ser diputados, cuando son diputados quieren ser senadores, cuando son senadores quieren ser gobernadores. Siempre están pensando en el cargo que no tienen y creo que debemos honrar más el cargo que los compañeros, en este caso militantes, las compañeras o los ciudadanos y las ciudadanas te dan.

“No le hace bien al país esta obsesión por pensar con los próximos cargos. No había convocatoria, pero hoy que es el primer día que se abren los registros me pareció importante estar aquí, estar aquí arrancando los registros y estar aquí compartiendo con ustedes esta decisión, esta definición para los próximos años”, dijo el zacatecano en entrevista con medios de comunicación para explicar que fue hasta ahora cuando tomó la decisión de ir por la dirigencia y no en junio cuando se rumoraba que tenía esta aspiración.

Lee también Sheinbaum pide personalmente a Biden información sobre detención de “El Mayo” Zambada; “fue receptivo”, asegura

Jorge Álvarez Máynez agradeció de forma especial a Dante Delgado y Patricia Mercado por inspirarlo a buscar la dirección del destino de Movimiento Ciudadano.

Aunque no es el único candidato que se registrará para ir por la presidencia del partido, perfiles emecistas de todo el país cerraron filas con él. Al respecto, Álvarez Máynez comentó que es una muestra de la unidad que se ha generado dentro del movimiento “fosfo, fosfo” pues se encuentra en su mejor momento histórico al ser una alternativa real de oposición que logró irrumpir en el modelo tradicional de la política mexicana.

“Es la expresión de algo que hemos construido, que es una unidad pero en torno a causas, a ideas, a una manera de entender la política y creo que no es tanto un cierre de filas en torno a una persona, sino que somos un equipo que ha venido consolidándose, que ha venido avanzando en pluralidad, en equilibrio, a partir del reconocimiento de la fuerza que cada expresión local y regional de nuestro movimiento tiene, y creo que eso es con lo que yo me quedo del día de hoy”, dijo.

Finalmente, aseveró que hay una unidad genuina en el partido, que está fortalecido y la relación con Grupo Jalisco ya se subsanó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/apr