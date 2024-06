Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, de la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió al creador de contenido Alex Baqueiro por despedir a su trabajadora del hogar “por chaira” y “por haber votado por Claudia Sheinbaum”.

La lectora de “las mentiras de la semana” calificó de clasista a Baqueiro, quien fue expuesto en un video en el que acusa que su trabajadora del hogar vendió su voto.

“La señora que limpia mi casa, por ejemplo, se va a oír culero y no quiero que me tomen a mal, super ultra mega chaira. Viene una vez por semana y le pago, creo que 450 pesos, pero yo estaba tan enojado que el lunes que vino, le dije: ‘sabes qué, ya no se va a poder’. ‘¿En serio, por qué?’. ‘Sabes qué, que como vienen las cosas, necesito ahorrar lana porque se viene feo el gobierno y ni modo (...)’.

“Se oye culero y me escucho culero, pero la tira se rompe también de lo más delgado y tienen que sentir un poco el rigor, sobre todo esa gente que es chairo (...)”, se escucha decir a Alex Baqueiro.

“La despidió por una cuestión de discriminación, por ser chaira”, dijo la presentadora de la sección de la mañanera al acusar un discurso “clasista”.

Alex Baqueiro responde

El creador de Noti Baks respondió a través de su cuenta de X, tras se exhibido por García Vilchis ante López Obrador.

“Salí en la misa dominical, sabía que tarde o temprano pasaría”, dijo al pedir a López Obrador que “en vez de estar linchando ciudadanos desde tu palacio, deberías usar ese espacio para atender a las madres buscadoras”.

“¡Ni que me pongan mil veces me van a intimidar! Y lo sostengo, y te lo digo en tu horrible cara, nadie que vende su voto entra a mi casa.

“No es clasismo ni racismo, no ninguna de las palabras que haces que tus fanáticos digan cómo loros, es por qué no son personas de fiar”, agregó.