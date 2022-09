Alertas de viajes de EU a México son "de metiches y tienen una intención política", acusa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó las alertas que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, por medio de su embajada en México, en la que pide a sus ciudadano no visitar estados de México por altos índices de violencia, pues aseguró que no son serias, son de mal gusto, “es de metiches” y afirmó que tienen una intensión política.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que él no pide que los mexicanos no visiten estados de la Unión Americana, pese a que también registra actos de violencia y de inseguridad.

El Mandatario federal llamó al gobierno estadounidense a ir haciendo un lado estas alertas.

“También como los anuncios que hacen en la Embajada de Estados Unidos, `no vayan este estado´, también con tintes políticos. Es como si yo digo `No vayan a Los Ángeles, no van a Nueva York´. ¿Supieron lo que pasó en Nueva York? A ver por qué no buscan el video, vamos a verlo, ni modo que vaya yo a decir `No vaya a Nueva York´ que es como una ciudad bellísima, los que tiene posibilidad de hacerlo. Además, una ciudad cosmopolita, llena de migrantes es como una especie de capital del mundo. Claro que tienen problemas, como lo que vamos a ver, pero ni modo que yo diga `no vayan Nueva York, porque miren lo que esta pasando´.

“Ademas es de mal gusto, es de metiches, o sea, eso no es serio, pero ya quedó como practica política, y todo eso hay que irlo haciendo a un lado”, dijo.

EU emitió alerta de viaje para Zacatecas por "mayor actividad criminal"

El pasado 17 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que su país declaró alerta de viaje para Zacatecas, debido a la "mayor actividad criminal".

El Departamento de Estado de Estados Unidos en México publicó la actualización anual de su Alerta de Viajes a México, en la que pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas debido a la inseguridad y los secuestros.

En el salón Tesorería, el presidente López Obrador pidió a su equipo de comunicación proyectar el video de una persecución automovilística en el barrio de Upper East Side,Nueva York, que se viralizó en las redes sociales y que tenía el objetivo de robar 20 mil dólares.

En el video, que fue grabado por un transeúnte el pasado sábado, se ve como un automóvil de la marca Mercedes persigue a un Toyota hasta robar una mochila negra, en la que había 20 mil dólares.

En las imágenes se ve como los vehículos van en dirección contraria y tras colisionar continúan la persecución por la acera hasta que el Mercedes de color negro consigue, mediante un golpe, paralizar al otro vehículo.

Una vez que los dos vehículos están detenidos, según se puede ver en el video, un hombre se baja del Mercedes y empieza a golpear la ventana del Toyota.

