Luego de la renuncia de Marcelo Ebrard para buscar la candidatura presidencial en Morena, diversos funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador han renunciado para buscar alguna candidatura en las elecciones de 2024.

Adán Augusto López Hernández renunció anoche a la Secretaría de Gobernación, según informó el Presidente esta mañana en "La Mañanera", quien señaló que Alejandro Encinas será el encargado de despacho de la Secretaría de Gobernación.

Alejandro Encinas actualmente es subsecretario de Derechos Humanos de la Segob. Encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, la investigación del goibierno de AMLO sobre lo sucedido con los 43 estudiantes de la escuela normal.

Apenas enmayo pasado, la prensa internacional reveló que el Ejército espió a Alejandro Encinas a través del programa Pegasus. Sobre ese caso, el presidente dijo que posiblemente sí fue espiado, pero que en su gobierno no había intención de hacerlo. "Le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie", señaló en su conferencia matutina cuando le preguntaron al respecto.

El funcionario ha acompañado a AMLO desde que fue jefe de Gobierno. Cuando López Obrador dejó de ser jefe de Gobierno y realizó su primera campaña presidencial, Encinas quedó al frente del gobierno del entonces Distrito Federal.

Si bien Encinas actualmente es militante de Morena, previamente formó parte del PRD, en donde fue diputado local. Después de su encargo como jefe de Gobierno, fue senador de la República en la LXII y LXIII Legislatura.

Encinas fue Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Antes de integrarse al gobierno federal de AMLO, fue diputado por Coyoacán del Congreso de la Ciudad de México.

Encinas es economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).





cg