El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dijo que fue notificado sobre un amparo que se le otorgó a Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), para evitar que sea llamado torturador o se le señale como el creador de la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.

Esto luego que la jueza María Isabel Bernal, titular del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedido una suspensión provisional Zerón de Lucio, para que el subsecretario de Gobernación deje de señalarlo como torturador y como autor de la verdad histórica.

“Es un asunto paradójico en la vida de nuestro país, al presidente de la Comisión de la Verdad se le instruye a no decir la verdad, a guardar silencio. Dice así la suspensión provisional: se concede la suspensión provisional a Tomás Zerón para el único efecto para que las autoridades responsables se abstengan de continuar realizando declaraciones verbales.

“Escritas o la publicación de contenido en páginas oficiales o redes sociales en las que mediante se afirme, sugiera o preste dentro un contexto especial al quejoso sosteniendo que es un torturador, que realizó actos de tortura o creó la Verdad Histórica en el caso Ayotzinapa”, expresó Encinas durante el Segundo Informe de la presidencia de la Comisión de Ayotzinapa.

En conferencia de prensa, el funcionario manifestó que no se entiende cuál es la función de una Comisión de la Verdad, “esta no es la primera, es la segunda porque otro juez otorgó a los militares que fueron detenidos desde el año pasado una suspensión similar a fin de que no hiciera declaración alguna a partir de reconocer el principio de presunción de inocencia, cosa que es absurda”.

Destacó que el principio de presunción de inocencia forma parte clave del sistema penal mexicano y efectivamente todo mundo tiene el derecho a defenderse y por supuesto lo respetan, pero eso no obsta para que señalen de los trabajos que realizaron las responsabilidades en las que presuntamente incumplieron como lo hicieron en el primer informe.

“También hay una tercera y es el amparo que solicitaron los abogados de los militares, quienes han señalado que se les acusó de haber intervenido los hechos y la verdad es que no se les señaló a ellos, se señaló a quienes les pagan y quienes fueron a presentar una denuncia penal contra un servidor respecto a una supuesta extralimitación de funciones”, refirió.





