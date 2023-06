"Agravio desmedido que me impidan participar"; Polevnsky acude a registrarse pero Delgado no la recibe Cuestiona congruencia en el discurso de Claudia Sheinbaum quien dice que "es tiempo de mujeres" y no apoya su participación en la convocatoria

Yeidckol Polevnsky en registro de candidatura rumbo a la Presidencia 2024. Foto: Enrique Gómez/EL UNIVERSAL