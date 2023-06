La diputada Yeidckol Polevnsky anunció que este viernes acudirá a registrarse para participar en el proceso de selección del candidato presidencial de Morena, ya que será el último día como marca la convocatoria aprobada por el Consejo Nacional, el pasado domingo 11 de junio.

En entrevista en la Cámara de Diputados, la exsecretaria general de Morena señaló que si no se lo permiten, como adelantó el dirigente nacional Mario Delgado, acudirá a las instancias que sean necesarias, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para hacer valer sus derechos políticos.

“Haré todo lo que sea necesario para estar inscrita, porque eso es una violación de derechos, porque es un insulto para las mujeres o una violencia política de género, definitivamente, y es inaceptable”, comentó.

También dijo que el hecho de que en las reglas aprobadas por el Consejo Nacional se prohíban los debates beneficia a un perfil en particular, que no tiene la capacidad de defender sus propuestas.

“Yo digo: ¿Por qué no le preguntan a cada uno?, ¿quién está en contra y por qué estarían en contra? ‘¡Ah, es que le gusta debatir’ [a Yeidckol Polevnsky], pero, ¿qué no es importante confrontar opiniones? ¿A quién están sobreprotegiendo?, ¿quién no sabe hablar?”, cuestionó.