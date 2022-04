"Agradezco que haya cancelado la reunión", responde Rubén Albarrán a AMLO

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomara la decisión de cancelar la reunión que tenía programada para el pasado lunes, 25 de abril, con integrantes del colectivo “Selvame del Tren", Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, respondió en redes sociales.

A través de una carta publicada en la cuenta de Twitter del colectivo, el cantante reiteró por medio de tres puntos las razones por las cuales el mandatario debería reconsiderar su decisión.

"Primero: y, antes que nada, abrazarlo con comprensión, compasión. Nos ponemos en su lugar y sentimos la gran responsabilidad que recae sobre sus hombros y lo difícil que debe ser intentar gobernar a tantos millones de personas y salir bien librado, cuando su entorno sociopolítico y el sistema en el que se juega, es tan megadiverso, y se encuentra tan corrompido", expresó.

"Segundo: ponernos al servicio de usted, de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestro planeta y de las generaciones futuras. Sabemos que no somos infalibles, simplemente somos reflejo de la sociedad mexicana; pero hacia adentro nos observamos unos a otros, nos complementamos, contenemos y caminamos de la mejor manera posible, honrando el propósito común que nos reúne".

Ante ello, aseguró que "grupos como éste, podrían serle de servicio, brindándole información fidedigna, confiable, técnica y socialmente sustentada en la que usted puede recargarse para realizar el trabajo para el cual ha sido nombrado, y hacerlo realmente para el bien común, de nuestro pueblo y de las generaciones futuras".

También, dejó en claro que más allá de haber "filiaciones políticas, filosofías, creencias diversas, estas se hacen contrapeso, lo que nos da la posibilidad de tener una visión amplia, equilibrada, ejemplo de la sociedad a la que pertenecemos".

"Tercero: Nuestra comandancia de conciencia, nos aconsejó estos propósitos principales para la reunión: Entregar la valiosa información que sustenta nuestra posición, y asegurar que fuese ésta, una primera de innumerables reuniones: cuestiones de tanto peso, complejidad, y consecuencias irreversibles, son imposibles de resolver en un par de horas", añadió el texto.

Palacio Nacional, un oscuro lugar

Así, el vocalista afirmó que fue bueno que no los haya recibido en Palacio Nacional. "Qué bueno que no nos recibió, pues dentro de Palacio Nacional, ese oscuro lugar desde donde se han venido ejecutando tantas atrocidades en contra del pueblo y la naturaleza, siempre con la falsa y fallida promesa del progreso, el desarrollo y la modernidad, a manos de sus vergonzosos antecesores, en donde se jugarían las reglas del poder, y donde nosotros, si bien nos brindaban la palabra, habríamos de hacerlo de forma acotada y pre-censurada: hablando solo del Tramo 5 y de forma que a usted y a su equipo no les molestara".

Agregó que buscan, también, hablar sobre Corredor Interoceánico "ese macroproyecto, aún más amenazador que el Tren Maya. Y más allá de estas cuestiones, conversar de otras preocupaciones que nos quitan el sueño: como la reforma energética, la minería a cielo abierto, las aguas nacionales concesionadas y contaminadas, el asesinato de los defensores del territorio, de los defensores de la libertad de expresión, la alimentación, la educación, el narco, los feminicidios, la omisión de la lucha feminista, los derechos de la comunidad LGBTTQ".

En tanto, reveló haber mandado una información a López Obrador, quien espera que estudie "y que se concrete pronto una primera reunión. No se recargue en quienes tienen intereses políticos o económicos, personales, particulares o de grupo, quienes han sido corrompidos por el dinero, y/o el poder", dijo.

"Presidente, entre todos, como comunidad plural, podríamos mantenernos de forma horizontal, dejando de lado nuestros intereses y creencias personales, para llegar a conclusiones que logren enfrentar y resolver de la mejor forma y para el bien mayor y de la naturaleza; y de esta manera, usted y nosotros, logremos la transformación verdadera", señaló.

Finalmente, invitó a "escuchar a la mega diversa sociedad civil, ocupada, informada, y con intereses, conocimientos y creencias supeditadas a la evolución y el bien mayor. Si no lo hiciera, sus palabras estarían vacías, sus acciones serían erradas".

"Pienso que, si existiera la democracia, se parecería más a este doloroso insomnio, que involucra la totalidad de nuestra existencia", sentenció.

Carta de Rubén Albarrán a @lopezobrador_ por la cancelación al diálogo. pic.twitter.com/oBA6ffsg2C — Selvame del Tren (@selvamedeltren) April 27, 2022

