El activista Adrián Lebarón, respondió a Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, ¿Cuándo le robé un peso?, vaya y denuncie.

“Con todo respeto, ¿Cuándo le robé un peso?, vaya y denúncieme como yo lo he hecho ante las injusticias que veo en el país.

¿Cuándo le he quitado algo a los mexicanos? Al contrario, con honor y gusto me he puesto a caminar para respaldar causas”, señaló el activista.

La presidenta nacional de Morena, aseguró que el nuevo partido político de oposición que pretenden formar, son los mismos de siempre, que saquearon al país y se hicieron multimillonarios.

El sábado, el Frente Cívico Nacional anunció el avance de un nuevo partido político de oposición.

”¿Cartucho quemado? Los únicos que conozco son los que dejaron los sicarios que acribillaron a mi hija y nietos, y que siempre los recuerdo porque sueño que un día, jamás una famila vuelva a estar en peligro o que muera en un camino terregoso intentando defender a los niños”, arremetió Lebarón.

“No entiendo su enojo, si todos somos un solo país, ya que se terminen las divisiones; lo que le duele a usted, también nos duele a todos, vamos a hemanarnos, y así saldremos adelante”, agregó.

