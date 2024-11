Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, opinó ante la formación de un nuevo partido político por el Frente Cívico Nacional que “son los mismos de siempre”, sin autoridad moral con el pueblo, ya que saquearon al país y a costa de la gente se hicieron multimillonarios.

La presidenta nacional del partido guinda, destacó que la nueva fuerza política que pretende integrar el Frente Cívico Nacional, formaba parte del PRI y del PAN. Además de que dicho partido de oposición sólo cambiará sus siglas.

“Ahora resulta que los mismos de siempre, los que estaban en el PRI, algunos que estaban en el PAN, ahora se juntaron, hicieron una reunión un poquito más pequeña que esta de todo el país y decidieron que van a formar una fuerza política.

“El problema no es que se conviertan en un nuevo partido con unas nuevas siglas; el problema es que son los mismos de siempre, los mismos que hoy no tienen autoridad moral frente al pueblo de México, que no tienen la confianza”, dijo.

La dirigente nacional guinda ironizó que dicha fuerza política pretenda ir por las juventudes, cuando ese grupo es más consciente que nunca y ha optado por la transformación.