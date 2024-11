Culiacán, Sin.- Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) afirmó que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no está sólo, cuenta con el respaldo de la federación y del partido para atender el tema de la inseguridad.

Al termino de una reunión privada que sostuvo con funcionarios estatales, federales y municipales del partido, consideró que el ejecutivo estatal, es un hombre fuerte con respaldo que enfrenta los retos de la violencia.

Alcalde Luján consideró que Rocha Moya ha sido blanco de una intensa campaña en su contra por el tema de la violencia, pero su fortaleza lo está sacando adelante, con una expectativa positiva para la población, con apoyo del gobierno federal y respaldo de Morena.

Luego al presidir en el deportivo “Juan S Millán”, una asamblea informativa, en compañía de la Secretaria General, Carolina Rangel y el Secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán anunció que el partido se abre en todo el país, en busca de alcanzar una nueva afiliación de 10 millones de nuevos militantes.

Subrayó que en los próximos 12 meses, se desplegara una intensa campaña de nuevas afiliaciones, en las que se contempla que en el caso de Sinaloa, se pueda alcanzar una meta de 260 mil nuevos militantes.

Luisa Alcalde arremete contra Frente Cívico Nacional: “No tienen autoridad moral”

La dirigente nacional de Morena también señaló que la integración de un nuevo partido político por el Frente Cívico Nacional “son los mismos de siempre, quienes no tienen autoridad moral con el pueblo, ya que saquearon al país, a costa de la gente se hicieron multimillonarios”.

La presidenta nacional del partido guinda, destacó que la nueva fuerza política que pretende integrar el Frente Cívico Nacional, formaban parte del PRI y del PAN. Además que dicho partido de oposición sólo cambiará sus siglas.

“Ahora resulta que los mismos de siempre, los que estaban en el PRI, algunos que estaban en el PAN, ahora se juntaron, hicieron una reunión un poquito más pequeña que está de todo el país y decidieron que van a formar una fuerza política.

“El problema no es que se conviertan en un nuevo partido con unas nuevas siglas; el problema es que son los mismos de siempre, los mismos que hoy no tienen autoridad moral frente al pueblo de México, que no tienen la confianza”, aseguró Alcalde.

En tanto, la dirigente nacional señaló que dicha fuerza política de oposición pretende ir por las juventudes, pero este grupo está consciente que nunca.

“Van a salir a las calles, van a hacer todo el trabajo que nos tocó hacer cuando formamos Morena, que no estuvo sencillo, así que nos da mucho gusto que salgan a las calles, ahí los vamos a encontrar porque ahí estará Morena, afiliado, credencialización y organizándose”, expresó.

