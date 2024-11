La excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez Ruiz declaró que está evaluando la posibilidad de formar un nuevo partido político.

Así lo declaró al platicar sus nuevas aspiraciones políticas en entrevista con Manuel López San Martín para MSV Noticias.

Gálvez Ruiz señaló que este partido estaría conformado por ciudadanos deslindándose del PRI y PAN, así como la importancia de que sus miembros cuenten con honradez y rostros nuevos.

Tenemos la oportunidad frente a nosotros de que un grupo de ciudadanos distintos hagamos un nuevo partido político.



Así se lo dije a @MLopezSanMartin. 👇🏼 pic.twitter.com/aRspkuI5dG — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) November 19, 2024

“Que realmente esté cerca de la gente, no sean los mismos tranzas (...) habría que tener derecho de admisión; que no sea un Murat, un Yunes son personajes que no deberían ser recibidos en un partido político", declaró.

Lee también “Siempre la presencia de México es bien recibida”: Sheinbaum sobre Cumbre del G20; destaca el llamado a la paz de las naciones

La exsenadora señaló que no tiene problemas con los partidos de la coalición de la que fue abanderada (PAN, PRI y PRD), asimismo dijo que los respeta, pero insistió en que la ciudadanía busca algo nuevo.

“No hay manera de tener una propuesta distinta sino fuimos capaces de cubrir las casillas, sólo tuvimos representante de casilla en el 40%”, dijo.

“Hay gente que cree que ganamos”

La excandidata declaró que respeta a las personas que creen el triunfo de la coalición de Fuerza y Corazón por México, sobre todo porque fue criticada al no defender la victoria; sin embargo señaló que era una pelea perdida debido a varias deficiencias durante la elección.

Lee también Desfile Revolución Mexicana CDMX en vivo; trayectoria, calles cerradas y actualizaciones minuto a minuto

“Hay gente que cree que ganamos (...) los respeto, pero ni siquiera tuvimos las actas (...) si un partido político ya ni es capaz de tener esa estructura electoral quiere decir que algo anda mal”, expresó.

Xóchitl Gálvez dijo que planea que esta nueva organización política sea una visión completamente nueva, ya que es lo que busca la agende, además de que es importante sentarse, dialogar y ver con lo que ya se cuenta.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

kicp/apr