Organizaciones civiles y activistas en defensa de la comunidad transgénero denunciaron que ayer, durante la protesta por el Día de la Visibilidad Trans, sufrieron agresiones físicas por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Victoria Sámano, directora de la ONG Lleca - Escuchando la calle, narró que cuando los colectivos se disponían a bailar frente a una de las puertas de Palacio Nacional, elementos de seguridad capitalina los empujaron y les quitaron las pancartas, la pintura y otros instrumentos con los que planeaban escribir consignas frente al edificio.

"Solamente queríamos manifestarnos, ejercer nuestro derecho a la libre expresión. (…) Nos lastimaron, sentía como se enterraban las uñas de las policías en mis brazos. Alguien de los granaderos también, recuerdo que me tomó del dedo pulgar y me lo dobló".

“También recibí una patada o no sé si me pegaron con el escudo en la planta del pie. (…) Pero no solamente fue contra mí, sino contra todas las personas manifestantes y también nos arrojaron polvo químico de los extintores directo a la cara para reprimirnos”, contó la activista.

Haarón Álvarez y Fabián Soto, otres asistentes a la marcha, narraron a EL UNIVERSAL que fueron pateades por los elementos de seguridad en un intento por registrar los hechos ocurridos frente a la puerta Mariana.

"Todo se iba a llevar en calma, pero al llegar (a la puerta Mariana) nos agredieron. También, al ser un tema de género, la policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana violó estos derechos porque siempre se tienen que mandar a mujeres, principalmente a mujeres policías, antes que hombres y en su mayoría ayer fue al revés, fueron más hombres que mujeres y nos estaban agrediendo con violencia verbal".

Protesta por el Día de la Visibilidad Trans. Foto: Haarón Álvarez. EL UNIVERSAL

“Devolvimos golpes y lanzamos botellas y piedras como respuesta a la violencia de los policías porque no nos vamos a sentar pacíficamente a recibir los golpes y gas lacrimógeno sin devolver las agresiones”, explicaron les jóvenes quienes también son activistas, respecto al informe oficial emitido por el gobierno de la CDMX en el que detalló que la respuesta violenta de los elementos de seguridad fue debido a las agresiones cometidas por los manifestantes.

En el día de la visibilidad trans, los colectivos exigieron al gobierno federal la aprobación de la Ley Integral Trans, la cual pide el acceso a la vivienda, a la educación, a la justicia, a la salud y al trabajo de la población.

Asimismo, pidieron se tipifique a nivel nacional el transfeminicidio como un delito, ya que actualmente no existe como tal en los códigos penales de los estados de la República mexicana.

Protesta por el Día de la Visibilidad Trans. Foto: Haarón Álvarez. EL UNIVERSAL

Les activistes aseguraron a EL UNIVERSAL que este trato por parte del gobierno local y federal “no es nuevo”, pues la población transgénero sufre de violencia institucional desde que se les niegan derechos básicos, su identidad y no hay justicia en homicidios de identidades trans.

"Lo que solicitamos es una ley integral que brinde el acceso a todos estos derechos que son vulnerados de forma constante, que es la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, la seguridad e incluso la cultura, eso es lo que incluye esta ley que ya se presentó en la Cámara de Diputados hace unos meses. Sin embargo, va a ser muy difícil que se apruebe ahora que está por terminar el periodo legislativo, pero es una lucha que probablemente nos lleve muchos años para que se apruebe y, por otro lado, está la tipificación del transfeminicidio, ya que en los últimos meses han sucedido 18 transfeminicidios".

“Hay una cuestión con las fiscalías donde no se investiga bajo los protocolos que deberían de ser y que eso nos lleva a un mal trabajo, donde no se detiene a los agresores, donde viven en un clima de impunidad. Entonces, es lo que pedimos. Creo que, al menos a mí en lo personal como defensora de derechos humanos y a las personas que acompaño, me parece que es lo más urgente. (…) La violencia institucional es algo que ha permanecido ahí por mucho tiempo y vemos muy difícil cambiar a las instituciones”, pero seguirán luchando, dijo Victoria Sámano.

Hoy acompañé a les compañeres y compañeras a la #Marcha #Trans #NB por el 31M Día Internacional de la Visibilidad Trans, en palacio nos recibieron a golpes y con gases, a la 4T se le está olvidando la máxima de que POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES.#ResistenciaTrans 🇲🇽🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/spFYrPRN2R — María Clemente García Moreno (@MARIACLEMENTEMX) March 31, 2024

