Manifestantes de la comunidad trans, que realizaban una marcha por el Día Internacional de la Visibilidad Transgénero del Senado al Zócalo capitalino, denunciaron que fueron dispersados y agredidos con gas por policías apostados frente al Palacio de Gobierno.

Entre las personas que participaron en la concentración estaba la diputada de Morena, María Clemente García Moreno.

Por medio de su cuenta de X, denunció que "Hoy acompañé a les compañeres y compañeras a la #Marcha #Trans #NB por el 31M Día Internacional de la Visibilidad Trans, en palacio nos recibieron a golpes y con gases, a la 4T se le está olvidando la máxima de que POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES".

Aunado a ello, acompañó su publicación con un video en donde dio cuenta de la dispersión de quienes asistieron a la marcha por parte de los elementos de seguridad con uso de gas, de acuerdo con la morenista.

Lee también: Diputada María Clemente García propone expedir ley contra feminicidio y transfeminicidio

"Hola. Estoy aquí en el Zócalo con los y las compañeres de la marcha. Acabamos de ser agredidos por la policía y nos están rociando gas, como pueden ver", dijo al tiempo que una nube de humo color café claro se alzaba detrás de sí.

"¡Esto no merece la población trans, la 4T traiciona al pueblo de México!", condenó.

Hoy acompañé a les compañeres y compañeras a la #Marcha #Trans #NB por el 31M Día Internacional de la Visibilidad Trans, en palacio nos recibieron a golpes y con gases, a la 4T se le está olvidando la máxima de que POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO LOS POBRES.#ResistenciaTrans 🇲🇽🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/spFYrPRN2R — María Clemente García Moreno (@MARIACLEMENTEMX) March 31, 2024

Lee también: Diputada trans María Clemente García protesta en San Lázaro; pide no votar por Sheinbaum ni Xóchitl

Asimismo, usuarios de la red social también evidenciaron las distintas agresiones que sufrieron.

En algunos metrajes compartidos, se puede observar al contingente alejarse de las nubes de gas, mientras gritan consignas como: "No es ilegal para personas trans" y "La policía no me cuida, me cuidan mis amigues".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

rtd/rmlgv