Colectivos feministas consideran que la agenda de género que Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez proponen en su proyecto de nación contempla medidas paliativas que no erradican de fondo a la violencia machista ni la brecha de género, y pone en vulnerabilidad a las mujeres.

En entrevista con EL UNIVERSAL, las activistas expresaron que, de tener un verdadero interés por la defensa de los derechos humanos de las mexicanas, los contendientes deben proponer medidas educativas que sumen a la igualdad y perduren más allá de su sexenio.

“Los programas sociales son paliativos, no corrigen las situaciones de fondo, no atacan los problemas de frente y no aseguran sanciones contra agresores de cualquier tipo de violencia. En una sociedad tan golpeada pueden ser un tanque de oxígeno, pero hacia afuera no aseguran que realmente podamos tener una vida digna permanente.

“Hay medidas que proponen que pueden ser muy populares, pero que no van a solucionar de raíz, ni hasta después de su sexenio, son temporales en lo que consiguen el voto y en lo que dura su gobierno y nuestros derechos humanos no son una negociación de gobierno, deben garantizarse por siempre”, manifestó Carla Torres, integrante de la Coordinación 8M.

El colectivo Libres y Combativas, que Torres representa, consideró que las propuestas de género que las abanderadas de Morena, PRI, PAN y PRD, y el candidato de MC han comunicado a cuentagotas sobre su agenda de protección a mujeres, están basadas en la justicia o el castigo, pero no abordan la prevención y erradicación de las causas de las que nace la violencia.

“Se necesita más trabajo de conciencia social, más labor desde las escuelas y más orientado a atacar el problema desde su generación, por ejemplo, educación sexual desde la infancia; apoyo a la autonomía económica de las mujeres; un sistema de salud eficiente, de gran cobertura, para que quien cuida lo haga por decisión propia, no porque no hay condiciones dignas de atención médica; legalización del aborto, no despenalización; acciones que curen el problema, no que alivien el dolor”, propuso la también coordinadora de la megamarcha del Día de la Mujer.

Patricia Cruz, también coordinadora del movimiento 8M, añadió que otro punto importante a considerar por la futura presidenta de México, es que la inversión en programas o acciones a favor de las mexicanas debe ser ilimitada, pues durante este sexenio se hizo un recorte histórico y, en los pasados, no se ejercía en su totalidad, hecho por el que ninguna propuesta en favor de los derechos humanos de las mujeres ha avanzado.

Llamó a Xóchitl Gálvez y a Claudia Sheinbaum a no actuar con oportunismo en favor de la causa ya que al inicio de las campañas presidenciales las propuestas en la materia son varias, pero se olvidan tras alcanzar su propósito o se transforman no muy en favor de la causa, además de que se permite que personajes con ideales contrarios a las garantías por el bienestar de las mujeres participen en los movimientos políticos que dicen estar a favor de ellas.

“Rechazamos y queremos dejar en claro que queremos algunos personajes fuera del control del poder público; que queremos que se destine presupuesto ilimitado y se ejerza; que no se nos hagan más promesas que no se cumplen y esas causas son las que levantaremos”, precisó.

Marisol Flores, integrante de la Coordinación 8M y militante del colectivo Mujeres y Disidencias Pan y Rosas México, explicó que una presidenta no es garantía de que el problema estructural, las demandas de las mujeres y la sociedad machista y patriarcal, se solucionen. Reprochó que las candidatas mantengan su atención en medidas punitivas y la seguridad, como la megacárcel que propone Gálvez, apuntó.

“En tiempos de elecciones resulta que todo el mundo es feminista y está a favor de los derechos de las mujeres, pero cuando estaban en cargos públicos fueron responsables de que toda la violencia no solamente se quedara impune sino que aumentara de una manera terrible”, puntualizó la activista.