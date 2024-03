Delia Quiroga, activista, defensora de derechos humanos y quien busca a su hermano Roberto pidió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que admita el caso para que las autoridades competentes puedan iniciar las investigaciones.

El 10 de marzo de 2014, cuando Roberto Quiroa Flores Valdez tenía 29 años, fue secuestrado en Tamaulipas, a 10 años del hecho sus familiares no saben dónde está.

Ante esto, su madre María Valdez y su hermana Delia Quiroga emprendieron una larga carrera como buscadoras y fundaron el colectivo 10 de marzo Reynosa Tamaulipas A.C.

Sin embargo, este 19 de marzo se consigno la averiguación previa sobre el caso de Roberto, pero esto ya ha sucedido en varias ocasiones por lo que hicieron un llamado a la ministra Norma Piña:

"Nosotros necesitamos que se admita el asunto, ya admitido sea el juzgado quien plantee el conflicto competencia y conozca del asunto el Tribunal Colegiado de Circuito competente para determinar quien tiene que llevar este asunto [...] se necesita de su intervención", pidió Delia.

Además, la activista lamentó que por "formalismos y tecnicismo" se declinen o no se acepten los asuntos. "No me quiero morir sin encontrar a mi hermano, por favor ayúdenos", pidió Quiroga.

