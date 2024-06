En una nueva emisión de Con los de Casa, el Director General Editorial de EL UNIVERSAL, David Aponte junto a Maite Azuela, Valeria Moy y Mario Maldonado discutieron el impacto que tendrá en la democracia mexicana la reforma al poder judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que se espera será aprobada en septiembre.

Valeria Moy y Mario Maldonado concordaron en que hay una "gran incertidumbre en los inversionistas", tras la mayoría calificada que obtuvo Morena en el Congreso. En palabras de la economista y directora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) las elecciones y el triunfo de Claudia Sheinbaum era llamado un "no evento", sin embargo, lo que no vieron venir fue el margen con el que lo haría.

Mientras que para Mario Maldonado, esto no es algo que le preocupe a López Obrador porque aprendió a "medir el pulso de los mercados" y aunque no es un estadista es un "buen político y sabe hablarle a sus bases".

"Un ejemplo fue lo que sucedió con el Aeropuerto de Texcoco en su transición hacia la Presidencia de la República, se hizo una consulta a mano alzada. Los mercados estaban nerviosos, el cambio cayó, el peso se depreció, y no sucedió mucho, menos de 2 pesos. Luego, amagó con algunas reformas relevantes para inversionistas, sin embargo, tomó su sexenio con 21, 22.5 en el dólar, y aún no estamos ahí, estamos en la barrera psicológica de los $20 pesos por dólar y puede presumir que en su sexenio no se ha devaluado el peso.

"Por eso creo que López Obrador le ha tomado el pulso a los mercados, por eso adelantó que sí van las reformas para medir el pulso, es muy de pragmáticos, aunque él es un ideológico: 'pues sí los mercados pueden estar nerviosos, los inversionistas pueden tomar decisiones de llevarse un poco de su dinero al extranjero, pero en el mediano plazo van a tener que regresar, si es que quieren regresar a un país que tiene buenas perspectivas económicas y crecimiento'.

"Y así lo dijo (López Obrador) 'puede ser que a corto plazo venga esta incertidumbre, esta volatilidad, no se preocupen, van a ver como en el mediano y largo plazo a los inversionistas les va a convenir que se renueve el poder judicial. El presidente López Obrador es práctico y esto le tiene sin cuidado, y seguro así se lo comunicó a Sheinbaum y Ramírez de la O. 'No se preocupen si perdemos 2 pesos, 3 pesos de la cotización del tipo de cambio, se va a recuperar y prontito porque México tiene buenas condiciones para invertir', porque, aunque no es un estadista es un político que sabe jugar las cartas, incluso en terrenos que no domina", aseveró Mario Maldonado.

Finalmente, para Valeria Moy aunque parecieran predicciones castastróficas México tiene un mejor panorama en comparación con otros "tiempos". Pero, criticó que este año sí se estiró la liga más de lo deseado y no se hubo el crecimiento deseado".

"Quizá se van complicando las cosas y se pueden complicar más de aquí a septiembre", dijo la economista.

