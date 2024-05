Esta tarde se celebró una misa en la Basílica de Guadalupe, oficiada por monseñor Javier Acero, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, para las madres buscadoras que participaron en la marcha por la "Unificación Nacional Contra la Desaparición".

La finalidad fue orar por las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, y por los "desaparecidos que también son nuestros desaparecidos", indicó la Arquidiócesis en su cuenta de X.

"Monseñor Francisco Javier Acero @frayxavier, Obispo Auxiliar de la @ArquidiocesisMx trazó el signo de la cruz en la frente de las madres buscadoras, que este 10 de mayo acudieron a la Basílica de Guadalupe para llevar su dolor, su cansancio e indignación a la Madre del Tepeyac, a la Virgen de Guadalupe, consuelo de quienes han buscado por años a los hijos que un día no volvieron al hogar", posteó la Arquidiócesis.

La Compañía de Jesús en México también envió un mensaje a las madres buscadores, quienes marcharon por la mañana a Palacio Nacional para reprochar al presidente López Obrador los nulos resultados en la materia.

"Hoy, los #JesuitasMéxico concelebramos una Misa por las #MadresBuscadoras y las #PersonasDesaparecidas en la @INBGuadalupe, junto al obispo Mons. Javier Acero. Oramos por sus seres queridos que también son nuestros y por su valiosa labor de búsqueda que nos inspira y nos compromete", fue el mensaje que transmitieron.

Hijos buscan a sus madres

Las y los hijos de madres desaparecidas se unieron a las madres buscadoras para hacerse presentes en la marcha de este viernes. Foto: Brenda Martínez / EL UNIVERSAL

Armando Alarcón busca a su madre Estela Pérez Meraz, quien desapareció al salir a comprar croquetas para su gato el 22 de junio de 2022. “No se encontró el automóvil, su cuerpo, no tenemos datos de donde esté. Yo buscó a mi mamá, no tengo a quien celebrar. No nos hacen caso, no tiene información, pedimos atención”, pidió.

