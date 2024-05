Bajo el sol ardiente de este 10 de mayo, más de 250 colectivos de madres buscadoras de todo el país marcharon para exigir a las autoridades trabajos efectivos para la localización de sus hijos e hijas, herramientas para la identificación de restos así como la pacificación de México.

Este viernes, en el que se festeja el Día de las Madres, las ciento de mujeres vestidas de blanco con los rostros impresos en sus playeras, pancartas y volantes, no tuvieron nada que celebrar, por el contrario, recorrieron cientos de kilómetros desde Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Jalisco, Guerrero, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Chihuahua para mostrar que el dolor es colectivo.

Araceli Vega Gómez busca a su hijo Lisandro Onofre Vega, desaparecido el 5 de marzo del 2021 en Xonacatlán, Estado de México, y exigen que no "rasuren" las cifras oficiales.

"Mi hijo no es un número más, para mí es una tristeza que este día tan importante estemos pasando esto, es un impotencia, es un dolor, incertidumbre al no saber de mi hijo. En este caso mi hijo fue desaparecido para mí es un gran dolor el no darle un abrazo. No sólo desaparecen a nuestros hijos, nos desaparecen a toda la familia", dijo a EL UNIVERSAL.

Estela Zepeda busca a su hija María Fernanda Rodríguez Zepeda y a Daniel Arturo Chávez Valdez su yerno, quienes desaparecieron el 4 de abril del 2023 en Lerma, Estado de México reclamó que no hay una investigación para la localización de sus familiares.

"Estoy destrozada porque me falta mi hija, tengo otros 2 hijos más pero nunca ninguno sustituirá al otro. Mi hija dejo a 3 niñas, ella tampoco celebra su 10 de mayo, mis nietas no tienen a su madre para festejar con ella y por esto su abuela tampoco, las tuve que dejar para salir a marchar, por todas, no somos uno ni diez, somos muchos, nos están desapareciendo", contó Zepeda, integrante del colectivo Flores en el Corazón.

Otra de la madres que acudió a la marcha es Johana Alvear, quien busca a Lilith Saori Arreola de 21 años, joven que fue de vacaciones con su novio y otras dos personas a Puerto Escondido, Oaxaca, lugar donde desapareció y desde entonces no se sabe cuál es su paradero.

Johana denunció inconsistencias en la investigación, "pareciera que nadie está buscando a Lili. No tengo los recursos para viajar constantemente, he ido a la Fiscalía, pero no sé porque no me brindan el apoyo para esclarecer el paradero de mi hija", explicó Alvear.

Una de las manifestantes, María Odette, que busca a su madre Pamela Leticia, quien fue víctima de desaparición forzada, dijo llevar mucho tiempo buscando a su mamá. “Llevamos mucho tiempo buscándola y ya la extraño”, dijo.

Misa en la Basílica de Guadalupe para madres buscadoras

Finalmente, las madres buscadoras leyeron su pliego petitorio en el que exigieron al gobierno federal recursos y seguridad para realizar su búsquedas así como la no criminalización de su trabajo.

También anunciaron a micrófono abierto que por primera vez abrirían a las 17:00 horas la Basílica de Guadalupe para recibir a las madres buscadores y oficiar una misa para ellas.

“Exigimos la búsqueda y localización inmediata de todas las personas desaparecidas. Así como la pronta identificación de más de 50.000 cuerpos, restos humanos, así como los cientos de kilos y fragmentos no identificados.

“(…) Que la gran problemática de la desaparición de personas se asuma como es, un problema nacional que requiere la voluntad política y asumir política de Estado para su erradicación”, pidieron al jefe del Ejecutivo federal.

