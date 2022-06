VIDEO. Incendio en fábrica petroquímica en Shanghái deja un muerto

Pekín.- Un incendio en una compañía petrolera en la ciudad de Shanghái (este), dejó un balance hasta el momento de un muerto, informan este sábado varios medios locales.

El incidente, de origen aún desconocido, tuvo lugar la madrugada del sábado alrededor de las 04.00 (21.00 GMT del viernes) en la unidad de etilenglicol del Departamento Químico y Petroquímico de Sinopec Shanghái.

Las autoridades locales informaron que a las 09.00 (02.00 GMT) el fuego estaba controlado, con dos focos ardiendo bajo la coordinación de los bomberos presentes en el lugar.

La petrolera lanzó un plan de emergencia ambiental con el monitoreo de las inmediaciones de la fábrica y áreas externas de la empresa, dando como resultado unos datos de compuestos orgánicos volátiles fue normales.

Video clip on Weibo shows a plant of SINOPEC Shanghai Petrochemical Company caught fire at around 4:00 am on June 18.

The group says the fire in glycol unit was under control.#China #OOTT pic.twitter.com/4OImLn51aQ

— CN Wire (@Sino_Market) June 18, 2022